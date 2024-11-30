KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


30 Kasım 2024 00:16
Pmyo başvuru ve diş çürüğü

Selamün aleyküm, dişim de çürük var bu sağlık mülakatına engel mi


RedBull001
Memur
30 Kasım 2024 00:21

Saçında beyaz tel varsa bile giremezsin ne demek diş çürüğü


berkemal61
Aday Memur
30 Kasım 2024 01:01

Hiç bir şey olmaz, diş ile alakalı yanlış hatırlamıyorsam eksik diş sayısı ile alakalı oran vardı. Onu bir araştır. Sağlık mülakatına girmeden öncede dişçiden randevu alıp temizlettir. 32 diş yerinde olacak diye bir kural yok. Devremin 3 dişi apseli olduğu için çektirmiş vaktiyle. Bir problem olmadı.


PolisYardimcisi
Aday Memur
30 Kasım 2024 01:21

Teşekkürler

berkemal61, Dün

Hiç bir şey olmaz, diş ile alakalı yanlış hatırlamıyorsam eksik diş sayısı ile alakalı oran vardı. Onu bir araştır. Sağlık mülakatına girmeden öncede dişçiden randevu alıp temizlettir. 32 diş yerinde olacak diye bir kural yok. Devremin 3 dişi apseli olduğu için çektirmiş vaktiyle. Bir problem olmadı.

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