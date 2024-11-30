Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2024 01:06
Eğitim Ataşeliği..
MEB de görev yapmış benden çok sonra devlete geçmiş bir arkadaşımın İngiltere de Eğitim Ateseligi görevi aldığını gördüm bundan 6 yıl önce ben gibi öğretmendi.. eğitim ateseligi nasıl olunur :) idari kadroda hiç calismadi kendisi .. yüksek lis.yoktu o yıllarda

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