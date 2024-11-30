Eğitim Ataşeliği..

MEB de görev yapmış benden çok sonra devlete geçmiş bir arkadaşımın İngiltere de Eğitim Ateseligi görevi aldığını gördüm bundan 6 yıl önce ben gibi öğretmendi.. eğitim ateseligi nasıl olunur :) idari kadroda hiç calismadi kendisi .. yüksek lis.yoktu o yıllarda

MEB de görev yapmış benden çok sonra devlete geçmiş bir arkadaşımın İngiltere de Eğitim Ateseligi görevi aldığını gördüm bundan 6 yıl önce ben gibi öğretmendi.. eğitim ateseligi nasıl olunur :) idari kadroda hiç calismadi kendisi .. yüksek lis.yoktu o yıllarda