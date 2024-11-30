Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2024 10:33
Göreve başlama

23 kasımda açıklanan atamada göreve başlama süresi belirtilmemiş ama en geç ne zaman olur sizce.3 şubattan sonra eylüle kadar ertelenebilir mi

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