Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


30 Kasım 2024 12:03
Mevzuat uyarınca 33a'lı araştırma görevlisinin yurt dışında doktora yapma imkanları hk.

Merhaba,

Doktora öğrenimimi yurt dışında görmek istiyorum. Konu hakkındaki mevzuatı araştırdığımda, bunun mümkün olabileceğine yönelik ifadeler gördüm. Aşağıya bıraktığım linklerdeki bilgilerden veya kendi deneyimlerinizden hareketle, kadroyla ilişik kesilmeden, yurt dışında doktora yapmaya dair fikirlerinizi benimle paylaşır mısınız?

1) https://www.akademimevzuat.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/33a-maddesi-uyarinca-gorev-yapanlar-hakkinda-yurt-disinda-ogrenim-yapilabilecek-universiteler-listesi-21.11.2022.pdf

2) Lisansüstü eğitim - öğretim için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılacak özel tertipden ödenir. Lisansüstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin biryılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemelerin kanuni kesintilerin sonra kalan net tutarının % 60'ını kurumlarından alırlar. Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisat tutarında ayrıca ödeme yapılır. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bunların okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.

Çok Yazılan Konular

MYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı 2024 Ekim Doçentlik2024 akademik kadro izinleriDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriKadro başvuru şartıYüksek lisans alanında formasyon alınabilir mi?Karbon SalımıTez için katılımcıYuksekogretim (yok,uak,osym ve vakif-devlet universiteleri) islemleri hukuki paylasim platformu

Sözlük

gözden düşmek 1 Geleceğe notum 2 günlerin yavaş yılların hızlı geçmesi 1 söylemek isteyip de söyleyemediklerim 2 ev hanımı 1 araba kullanan kadınlar 2 hobi edinmek 2 geçmiş ola 2 en güzel meslek 3 eni konu yalnızlık 1

Son Haberler

Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenlemeFATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerine özel eğitim okullarında artırımlı ek ders ücreti ödenir mi?Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısıMilyonlarca kaçak makaron ve tonlar tütün ele geçirildi: Piyasa değeri 17 milyon liraTüketicilere yıl sonu indirimleri uyarısı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi