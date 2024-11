Mevzuat uyarınca 33a'lı araştırma görevlisinin yurt dışında doktora yapma imkanları hk.

Merhaba,

Doktora öğrenimimi yurt dışında görmek istiyorum. Konu hakkındaki mevzuatı araştırdığımda, bunun mümkün olabileceğine yönelik ifadeler gördüm. Aşağıya bıraktığım linklerdeki bilgilerden veya kendi deneyimlerinizden hareketle, kadroyla ilişik kesilmeden, yurt dışında doktora yapmaya dair fikirlerinizi benimle paylaşır mısınız?

1) https://www.akademimevzuat.com.tr/wp-content/uploads/2023/06/33a-maddesi-uyarinca-gorev-yapanlar-hakkinda-yurt-disinda-ogrenim-yapilabilecek-universiteler-listesi-21.11.2022.pdf

2) Lisansüstü eğitim - öğretim için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılacak özel tertipden ödenir. Lisansüstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin biryılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemelerin kanuni kesintilerin sonra kalan net tutarının % 60'ını kurumlarından alırlar. Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisat tutarında ayrıca ödeme yapılır. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bunların okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.