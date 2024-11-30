Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2024 12:25
12 İL İl dışı Tercih sayfası..?

Merhaba arkadaşlar İL dışı 12 il tercih sayfası Mebbiste Sistem otomatik mi açıyor! Yoksa sistemin açılması için dilekçe mi kuruma verecez Daha önce yapan arkadaşlarımız varsa bilgi verirse sevinirim teşekkür ederim

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