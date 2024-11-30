Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Kasım 2024 12:57
MSB Sözleşmeli Personel Alımı-Lojman

Merhaba, lojman konusunda nasıl bilgi edinebileceğimi bilmiyorum. Bunu nasıl öğrenebilirim?

Yaşadığım ile atamam olursa lojman hakkım oluyor mu ve bu neye göre belirleniyor?

Yaşadığım il dışına atamam olursa durum nasıl değişiyor?

Genel olarak bilgi sahibi olmak istiyorum.

Şimdiden teşekkür ederim.

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