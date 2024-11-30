Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Kasım 2024 13:35
2025 yılı için 2. şark görevi hangi yıla gelir?

2025 yılında ikinci şark hangi yıla kadar gelir. Ayrıca bunun kalkma durumu nedir.


Brse
Aday Memur
30 Kasım 2024 14:19

2013 2014 kesin . 3 yıl atarsa 2015 e de gelir . 2025 sonu kalkacak dediler


fatih383838
Memur
30 Kasım 2024 14:21

İsteseler kaldırırlar bu yıl 699 kişiye 2. Şark çıktı


Avcıkurt
Aday Memur
30 Kasım 2024 15:48

2.şark kesinlikle iptal edilmelidir.


Bozkurrt2731
Aday Memur
30 Kasım 2024 15:49
bekleyip göreceğiz hayırlısı olsun
Brse, Dün

2013 2014 kesin . 3 yıl atarsa 2015 e de gelir . 2025 sonu kalkacak dediler


Kemalaydın55
Aday Memur
30 Kasım 2024 16:40

Binlerce kişi gönüllü isteyip şarka gidemıyoken hala 2. Şarkta dayatılması çok anlamsız


Mehmet44155
Aday Memur
30 Kasım 2024 16:48

2008 den 2012 ye kadar şarktan dönen personelin %90 daha 2.şarka gitmedi anca 2013 e gelir o da belki...Bu sene 48 yaşında adamları gıyabında ilişik kesip gönderdiler.2.şark kalkmaz ama daha çok 3 ve üstü ipkalıları gönderebilirler.


Soylu444
Şef
30 Kasım 2024 21:01

Emniyetin işinden kimse bir şey anlamıyor birinin 3-4 ipkası kabul oluyor ,diğerinin ilk ipkası kabul olmuyor şarka gidiyor dava açıyor kazanıyor geri geliyor hem kurum zarara uğruyor hem kısır bi döngü oluyor hem de gereksiz mahkemelere iş yükü kırtasiye yazışma kirliliği kardeşim ya komple kaldırın yada geçerli mazereti olanlar hariç ipka kabul etmeyin işi şefaflaştırın ,

Mehmet44155, Dün

2008 den 2012 ye kadar şarktan dönen personelin %90 daha 2.şarka gitmedi anca 2013 e gelir o da belki...Bu sene 48 yaşında adamları gıyabında ilişik kesip gönderdiler.2.şark kalkmaz ama daha çok 3 ve üstü ipkalıları gönderebilirler.


Brse
Aday Memur
30 Kasım 2024 23:58

Aynen

Avcıkurt, Dün

2.şark kesinlikle iptal edilmelidir.


Brse
Aday Memur
30 Kasım 2024 23:59

Hazırlık listesi açıklandı mı.

fatih383838, Dün

İsteseler kaldırırlar bu yıl 699 kişiye 2. Şark çıktı


Brse
Aday Memur
01 Aralık 2024 00:01

Yani. Gönüllüler ve ilk şarka gidenler ve şarkta kalmak isteyenlerin ipkaları kabul edilirse 2. Şark diye bir şey kalmaz. Millet artık şarktan batıya gelmek istemiyor zaten

Kemalaydın55, Dün

Binlerce kişi gönüllü isteyip şarka gidemıyoken hala 2. Şarkta dayatılması çok anlamsız


Brse
Aday Memur
01 Aralık 2024 00:06

Yani .külliyen zarar 2. Şark.

Soylu444, Dün

Emniyetin işinden kimse bir şey anlamıyor birinin 3-4 ipkası kabul oluyor ,diğerinin ilk ipkası kabul olmuyor şarka gidiyor dava açıyor kazanıyor geri geliyor hem kurum zarara uğruyor hem kısır bi döngü oluyor hem de gereksiz mahkemelere iş yükü kırtasiye yazışma kirliliği kardeşim ya komple kaldırın yada geçerli mazereti olanlar hariç ipka kabul etmeyin işi şefaflaştırın ,

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