Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Kasım 2024 14:50
Alt bölge tayini

Arkadaşlar yeni yönetmeliğe göre 1 c den 4 c ye alt bolge tayini isteyebilir miyim. Istanbul da çalışıyorum birde normalde olumsuz olur mu


Elif.18
Aday Memur
30 Kasım 2024 15:21
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