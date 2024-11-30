Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Kasım 2024 15:04
Jandarma Uzman Çavuşluktan TSK Muvazzaf Astsubaylığa Geçmek Mümkün mü ?

Jandarma uzman çavuş olarak görev yapmaktayım KPSS önlisans puanım var TSK muvazzaf astsubay alımına başvurdum geçiş yapabilirmiyim yardımcı olabilecek olan var mı ?

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