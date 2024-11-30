Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Kasım 2024 15:40
Aile içi şiddetten disiplin cezası

Değerli büyüklerim küçüklerim aile içinden ceza alan var mı iletişim kurmam lazım


Kürşad060606
Aday Memur
30 Kasım 2024 16:55

6284 mü


memuraday-y
Şube Müdürü
30 Kasım 2024 17:09

Konunuz nedir hocam ?

Toplam 2 mesaj

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