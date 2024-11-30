Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


30 Kasım 2024 17:15
EÜAŞ da yılan hikayesi

Edindiğim bazı haberler doğrultusunda.baz Elektrik üretim santrallerinin özelleştirmesi az bir zaman kaldı .garib olay santrallerin önce rehabilete edip sonra özelleştirilmesi garib bir olay .acaba kişiye özel ihaler .kişiye özel rehabilitasyon planı mi var .insan merak ediyor .....

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