Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Kasım 2024 18:20
ücretsiz izin emekliliği öteler mi?

son gördüğüm habere göre ücretsiz izin süresi 3 yıla çıkacakmış.

benim merak ettiğim şu:

ben 3 yıl ücretsiz izin aldığımda yine 55 yaşında emekli oluyormuyum? yani 3 yılın eksik 58 e kadar devam demiyorlarsa çok iyi.

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