Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2024 18:23
Mazeret atamaları proje okul

mazeret atamalarında proje okulları da açılır mı acaba? norm fazlası atamalarda bazı şehirler proje okullarını da açtı.

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