Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Kasım 2024 18:43
Sağlık durumu mazereti

Arkadaşlar annem için sağlık durumu mazereti düşünüyorum . Daha önce yaptıran oldu mu yeni yonetmelige göre ağır engelli yüzde kaç engeli kapsar acaba bilgisi olan var mi

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İstifa Sonrası dönüş kurasıÜnvan değişikliği ( hemşirelikten -mimarlığa geçiş )Yeni yönetmelik sonrası alt bölge tayiniYeni tayin ve atama yönetmeliğine göreLütfen yardım!!Alt bölge tayiniMazaret tayiniÖnlisans mezunuyum devlette iş bakıyorumEs durumu mazereti eski görev yerine dönüşHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmak

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