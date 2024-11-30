Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Kasım 2024 19:10
Soruşturma sorgulama ve öğrenme

Hakkımızda herhangi bir konudan soruşturma olup olmadıgını nasıl öğrenebiliriz ve nasıl anlaşılır


Soylu444
Şef
30 Kasım 2024 19:42

Çalıştığın ilin hukuk işleri şube müdürlüğüne git 4982 bilgi edinme kanunu kapsamında dilekçe yaz hakkımda devam eden herhangi bir soruşturmam olup olmadığı varsa mahiyeti hakkında tarafıma bilgi verilmesi hususu ; kapat dilekçeni ver bi haftaya cvp sana ebys yaparlar


Soylu444
Şef
30 Kasım 2024 19:43

Hakkında bi soruşturma varsa kolluk gözetim komisyonu her 2 ayda bir sana bi yazı gönderir


Le3434
Aday Memur
30 Kasım 2024 19:45

Tebliğ amaçlı yazı mı gönderiyor

Soylu444, Dün

Hakkında bi soruşturma varsa kolluk gözetim komisyonu her 2 ayda bir sana bi yazı gönderir


Soylu444
Şef
30 Kasım 2024 19:52

Tebliğ ve bilgi amaçlı ama soruşturmanın mahiyeti hakkında bilgi vermiyor yazıda mahiyetini öğrenmek istiyorsan dediğim yöntemi kullanacaksın

Le3434, Dün

Tebliğ amaçlı yazı mı gönderiyor

Toplam 4 mesaj

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