Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2024 19:18
Özel eğitim öğretmenleri verileri mebbise giriş yapmalı
Günümüzde her özel eğitim öğretmeni, öğrencileri için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlıyor ve öğrencilerinin gelişimlerini takip ediyor. Ancak bu verilerin sistematik analizi ve yorumlanması konusunda eğitim sistemimizde önemli bir boşluk var. İşte tam bu noktada, özel eğitim öğretmenlerinin "veri analisti" rolünü üstlenmeleri, hem kendi öğrencileri hem de Türkiye'deki özel eğitimin geleceği için çok değerli olabilir. Bu yeni rol, mevcut öğretmenlik görevlerine ek olarak, öğretmenlerin düzenli olarak topladıkları verileri daha sistematik bir şekilde analiz etmelerini ve bu analizlerden yola çıkarak eğitim programlarını optimize etmelerini içerir. Örneğin: Performans Takibi: Her öğrenci için tutulan günlük, haftalık ve aylık gelişim kayıtlarının dijital ortamda sistematik olarak işlenmesi. Bu veriler ışığında, hangi yöntemlerin daha etkili olduğunun belirlenmesi ve müdahale programlarının buna göre şekillendirilmesi. Davranış Analizi: Problem davranışların sıklığı, yoğunluğu ve tetikleyicilerinin sayısal verilerle takip edilmesi. Bu verilerin grafiklerle görselleştirilmesi ve müdahale programlarının etkinliğinin ölçülmesi. Program Değerlendirme: BEP'lerin başarı oranlarının analizi, hedeflere ulaşma sürelerinin değerlendirilmesi ve programların etkinliğinin sayısal verilerle desteklenmesi. Bu yaklaşımın en önemli avantajı, halihazırda toplanan verilerin daha etkili kullanılmasını sağlamasıdır. Öğretmenler zaten bu verileri topluyor, ancak sistematik analiz eksikliği nedeniyle verilerden maksimum fayda sağlanamıyor. Basit Excel formülleri ve grafikler kullanarak bile, öğrenci gelişiminin çok daha net görülmesi ve kanıta dayalı müdahale programlarının geliştirilmesi mümkün olabilir.

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