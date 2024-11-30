7 Aralık İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sınavı için, şehir dışından geleceğim. sınav yerim 'Yenimahalle-Ankara' konaklama yerleri için bilgisi olan var mı?

7 Aralık İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sınavı için, şehir dışından geleceğim. sınav yerim 'Yenimahalle-Ankara' konaklama yerleri için bilgisi olan var mı?