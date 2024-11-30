Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Kasım 2024 22:40
İMS
7 Aralık İcra Müdürlüğü ve Yardımcılığı sınavı için, şehir dışından geleceğim. sınav yerim 'Yenimahalle-Ankara' konaklama yerleri için bilgisi olan var mı?

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