Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Kasım 2024 23:09
hizmet puanı
hamilelikte alınan ücretsiz izin de hizmet puanına eklenecek denildi yeni yönetmelikte peki bu yöneltmeden önce doğum yapıp ücretsiz izin alanlarında hizmet puanı değişecek mi buna bağlı değişecekse ne yapmamız gerekiyor bilgisi olan.!

Elif.18
Aday Memur
30 Kasım 2024 23:10
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