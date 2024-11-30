KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Kasım 2024 23:38
merkezi atama da kadrolar ?
İİBF ye ne kadar kontenjan ayrılır ve kurumlar bildiri yaptı mı var mı bilgisi olan ?

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