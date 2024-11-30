Sözleşmeli öğretmenlik

Zamanında tüm öğretmenleri sözleşmeli statüsüne alma girişimi (çok az artı maaşla) oldu. Öğretmenler bir olduğu için ve tepki gösterdiği için uygulamaya geçmedi.

Şimdi ise birlik olmadığından, ben çektim onlarda çeksin düşüncesinden, bananecilikten, korkudan en saçma angaryaları bile (dik kalabilen -ilkeli diyeceğim ama herkesin durumu farklı demeyeyim- az sayıda öğretmen hariç) öğretmenlere yaptırıyorlar.