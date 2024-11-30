Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Kasım 2024 23:53
Sözleşmeli öğretmenlik

Sayın arkadaşlar 2016 yılı ilk sözleşmeli atanan kafiledenim. 8 yılım ekim itibariyle doldu idareden 8 yıla bir kademe için yazı yazmalarını istedim. Yazınızı yazdık dediler sonra idareciler yüzüme gülerek siz alamazsınız sözleşmeli atamada sözleşmeli geçen süre bu süreye dahil edilmiyor dedi. Vurun abalıya misali ve 2015 ataması olan arkadaşlar 4 ün 2 si olmuşlar yazıları yazılmış ben hala 6 nın 1 iyim bu nasıl bir hak kaybı yine öğrendim ki geçen süre de 2 yıla 1 kademe bize de verilmiyor muş. Yakında 10 yıl dolduğunda siz uzman olamazsınız sözleşme süresi dahil edilmiyor diye ısıtıp önümüze koyabilirler. Anlamadığım şey biz atandığımızda başka bir iş mi yaptık öğretmenlik için sahaya inmedik mi başka görevler mi verildi aynı işi yaparken bu mağduriyet neden. Üstelik siirt ın dağ köyünde terör bölgesinde kervan geçmez bir yerde çalışırken merkezde yerinden kıpırdamayan adamlar nasıl bu kadar derece kademe alırken ben düşük kaldım yazık bize verilen değer bumuydu.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
01 Aralık 2024 01:29

Zamanında tüm öğretmenleri sözleşmeli statüsüne alma girişimi (çok az artı maaşla) oldu. Öğretmenler bir olduğu için ve tepki gösterdiği için uygulamaya geçmedi.

Şimdi ise birlik olmadığından, ben çektim onlarda çeksin düşüncesinden, bananecilikten, korkudan en saçma angaryaları bile (dik kalabilen -ilkeli diyeceğim ama herkesin durumu farklı demeyeyim- az sayıda öğretmen hariç) öğretmenlere yaptırıyorlar.

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