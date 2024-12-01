Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2024 00:17
Müdürün bütün öğretmenleri bıktırması, bezdirmesine karşı ne yapılabilir?

Merhaba arkadaşlar! Eğitimiyle meşhur bir şehirde öğretmenim, eşim de öyle. Eşimin çalıştığı yere yeni atanan müdire dönem başından beridir okulun huzurunu ve düzenini bozdu. Yaptıkları 10 yıldır orada görev yapan öğretmenlerin, hatta hizmetlilerin bile yolunu bulup ayrılmalarına sebep oldu. Yaptıklarına gelince angarya görevleri çok yüklüyor, öğretmenler bu görevleri yapıyor ama yaranamıyorlar. Gece yarısı, tatil günlerinde watsaptan emirler yağdırıyor, şunu yapın, bunu yapın vs diye, yapıyorlar. Mesela arşivi baştan sona düzeltme düzenleme görevlerini bazı öğretmenlere verdi, yaptılar ertesi gün beğenmedim bir daha yapın diye tekrar görev verdi. Yine yaptılar. Nçbet sonunda pencereyi kapatmayan öğretmeni watsap grubunda azarlayıp nçbet ek dersini kesmekle tehdit etti, ek dersi kesmesini sendika görüşmesi engelledi. Toplantılarda öğretmenler hakkında haddinizi bileceksiniz, size şöyle ders verecem, böyle ders verecem, ders anlatmayı bilmiyorsunuz vb edepsizce sözler sarfediyor, örğetmenler kendilerini savunmaya kalktıklarında toplantıyı biririp çıkıyor, en son ders programını size ders olsın diye bozacağım diye tehdit etti ve bozdu. Bir ders başa 2 ders sona ya da tersini yaptı.

Bu öğretmenler ne yapabilirler, toplu mobbing durumunda ne yapılabilir, şimdiden teşekkürler.


berkaydal
Şef
01 Aralık 2024 00:39

Birazcık cesur olsunlar. Bu kadar korkaklıkla nereye gitseler ezilirler.

Hem korkuyorsunuz hem ne hakkım var diye kanun bile okumuyorsunuz.

Diğer taraftan WhatsApp gruplarından çıkıp her görevi yazılı isteyecek, müdürün sendikasından istifa edecek, okuldaki her şeyi tutanak altına alacak, sürekli şikayet dilekçesi yazacak ve birlikte hareket edeceksiniz.

Bu korkaklıkla hiçbirini de yapamazsınız.

Kusura bakmayın.


Familame
01 Aralık 2024 00:50

Okula nizam ve düzen gelmiş.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
01 Aralık 2024 00:50

Bunların hepsi mobbingtir. Sözlerden bazıları görevden alınmayı gerektiriyor. Şahitli de...

Bütün öğretmenler bıktıysa kendi aralarında konuşmayı bırakıp harekete geçsinler. Sıkıntı cesaretsizlik...

Not: Hakaret vs. kesinlikle etmesinler. Tartışmaya girmesinler. Devletin dili yazıdır.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
01 Aralık 2024 01:05

Aklın yolu bir.

berkaydal, 1 saat önce

Birazcık cesur olsunlar. Bu kadar korkaklıkla nereye gitseler ezilirler.

Hem korkuyorsunuz hem ne hakkım var diye kanun bile okumuyorsunuz.

Diğer taraftan WhatsApp gruplarından çıkıp her görevi yazılı isteyecek, müdürün sendikasından istifa edecek, okuldaki her şeyi tutanak altına alacak, sürekli şikayet dilekçesi yazacak ve birlikte hareket edeceksiniz.

Bu korkaklıkla hiçbirini de yapamazsınız.

Kusura bakmayın.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokMühendisler nasıl formasyon alabilirUzman baş öğretmenlik kılavuzu Süt izninde nöbet tutulması hakkındaRehberlik ve Araştırma Merkezleri Avantaj-DezavantajlarıBaşöğretmenlikte askerlikte geçen süreKatiplikten öğretmenliğe geçiş yapılabilir mi ?WhatsApp GruplarıOkul Öncesi Öğretmenlerinin Tüm Okul Öğrencileri İçin Nöbet Tutması Neden GerekliMüdürün bütün öğretmenleri bıktırması, bezdirmesine karşı ne yapılabilir?

Sözlük

Lafı ağzında gevelemek 1 ne bileyim ben 1 konuşmak isterken susmak 2 bayan 3 araba kullanan kadınlar 2 baymayan sözlük yazarları 4 hobi edinmek 2 Antibiotiğin gerçek yüzü 1 ev hanımı 1 bana müsaade 1

Son Haberler

Uyarma-kınama-aylıktan kesme cezaları kademe ilerlemesine engel teşkil eder mi?İsrail basını boykotun etkisini yazdı: En büyük darbe Türkiye'denDiyarbakır'da 3 araç kundaklandı: Terör şüphelisi gözaltına alındıKayseri'de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybettiFren yerine gaza bastı, bahçe duvarında asılı kaldı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi