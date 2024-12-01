Müdürün bütün öğretmenleri bıktırması, bezdirmesine karşı ne yapılabilir?

Merhaba arkadaşlar! Eğitimiyle meşhur bir şehirde öğretmenim, eşim de öyle. Eşimin çalıştığı yere yeni atanan müdire dönem başından beridir okulun huzurunu ve düzenini bozdu. Yaptıkları 10 yıldır orada görev yapan öğretmenlerin, hatta hizmetlilerin bile yolunu bulup ayrılmalarına sebep oldu. Yaptıklarına gelince angarya görevleri çok yüklüyor, öğretmenler bu görevleri yapıyor ama yaranamıyorlar. Gece yarısı, tatil günlerinde watsaptan emirler yağdırıyor, şunu yapın, bunu yapın vs diye, yapıyorlar. Mesela arşivi baştan sona düzeltme düzenleme görevlerini bazı öğretmenlere verdi, yaptılar ertesi gün beğenmedim bir daha yapın diye tekrar görev verdi. Yine yaptılar. Nçbet sonunda pencereyi kapatmayan öğretmeni watsap grubunda azarlayıp nçbet ek dersini kesmekle tehdit etti, ek dersi kesmesini sendika görüşmesi engelledi. Toplantılarda öğretmenler hakkında haddinizi bileceksiniz, size şöyle ders verecem, böyle ders verecem, ders anlatmayı bilmiyorsunuz vb edepsizce sözler sarfediyor, örğetmenler kendilerini savunmaya kalktıklarında toplantıyı biririp çıkıyor, en son ders programını size ders olsın diye bozacağım diye tehdit etti ve bozdu. Bir ders başa 2 ders sona ya da tersini yaptı.

Bu öğretmenler ne yapabilirler, toplu mobbing durumunda ne yapılabilir, şimdiden teşekkürler.