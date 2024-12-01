Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


01 Aralık 2024 00:18
Üniversite onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası 6225 kodu yerine sayılır mı
merkezi alım için tercih yaptım fakat sertifikam Üniversite onaylı sertifika 6226 kodu için geçerli midir

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