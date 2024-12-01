20 yıl sonrası hak edilen emekli ikramiyesi

Cümleten selamlar arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı kolay gelsin. konu başlığında belirttiğim üzere 20 seneyi doldurup istifa eden personele hak ettiği emekli ikramiyesi verilse en azından bir iş tutar yada bir yaraya merhem olur. Bugün özel sektör de bile istifa sonrası kıdem tazminatı veriliyor. Esasen üzerinde durulması görülmeyen ama çok mühim olan bir konu bu. Artık dünya sistemi konjonktür yaşama standartları değişti. İnsanoğlu kendisinin hakettiğinden bile daha kıymetli bir canlı olduğunu gördü ve bu keşfetti. Bakıyorsunuz hala yaşını başını almış ama neredeyse ömründe kendisi için 1 gün ayırmamış, ailesiyle adam akıllı bir tatile çıkamamış sadece amacı para biriktirip ev alayım arsa alayım araba alayım gibi seziler ile hareket etmiş ama aynı zamanda bu yaptıkları ile histerik duygular ile hareket eden bastırılmış duygu sonrası gerçek kimliğini kaybetmiş yaşını başını almış meslektaşımız dolu. Öncelikle ALLAH kaza bela vermesin bir arac almış onun forsunu atıyor ev almış onun cakasını atıyor ama ömründe belkide ailesini birkaç kere yemeğe götürmemiş bu insalar yüzünden bu haldeyiz bilin istedim arkadaşlar. İyide benimde memleketimde emanetçisi olduğum başımı sokacak bir evim birde aracım var neyin cakası bu kadar bu? Niye o kadar sorgusuz ve anlamsız bir şekilde herşeye evet demeleri, zaten bu bizim işimiz demeleri gelen genç meslektaşları zor durumda bırakıyor. Bugün yapılan etkinliklere hak arayıp sosyal medya ortamında ses duyurabilseydi durumumuz çok farklı olurdu. Bilmiyorum hislerimde kuvvetli olduğumu düşünüyorum ama öyle yada böyle rahmetli M.akif Ersoyun dediğin gibi " kim bilir belki yarından belki yarından da yakın" mısrası bende bir umut hislerimde duygu kazandırıyor.. Öyle yada böyle bir hak kazanacağımızı ama bunu gerçekten sesimizi duyurarak yapabileceğimizi düşünüyorum. Yapılan sosyal medya etkinliklerine destek olalım. 3 5 kişiyle değil topyekun hakkımızı arayalım. Korkmayın hak aradığınız için sabah operasyonuyla evden alınmazsınız. Hak ararken kuracağımız güzel cümleler ile sesimizi duyurabiliriz. @sendika @kanun ile çalışma saati @fazla çalışma ücreti @polislik meslek kanunu @hakkaniyetli tayin @mobingin kaldırılması @20 yılda emeklilik Bu liste uzar gider ama emin olun bakın tüm samimiyetimle söylüyorum bir sendikamız olsaydı durum çok farklı olurdu. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın...

Cümleten selamlar arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı kolay gelsin. konu başlığında belirttiğim üzere 20 seneyi doldurup istifa eden personele hak ettiği emekli ikramiyesi verilse en azından bir iş tutar yada bir yaraya merhem olur. Bugün özel sektör de bile istifa sonrası kıdem tazminatı veriliyor. Esasen üzerinde durulması görülmeyen ama çok mühim olan bir konu bu. Artık dünya sistemi konjonktür yaşama standartları değişti. İnsanoğlu kendisinin hakettiğinden bile daha kıymetli bir canlı olduğunu gördü ve bu keşfetti. Bakıyorsunuz hala yaşını başını almış ama neredeyse ömründe kendisi için 1 gün ayırmamış, ailesiyle adam akıllı bir tatile çıkamamış sadece amacı para biriktirip ev alayım arsa alayım araba alayım gibi seziler ile hareket etmiş ama aynı zamanda bu yaptıkları ile histerik duygular ile hareket eden bastırılmış duygu sonrası gerçek kimliğini kaybetmiş yaşını başını almış meslektaşımız dolu. Öncelikle ALLAH kaza bela vermesin bir arac almış onun forsunu atıyor ev almış onun cakasını atıyor ama ömründe belkide ailesini birkaç kere yemeğe götürmemiş bu insalar yüzünden bu haldeyiz bilin istedim arkadaşlar. İyide benimde memleketimde emanetçisi olduğum başımı sokacak bir evim birde aracım var neyin cakası bu kadar bu? Niye o kadar sorgusuz ve anlamsız bir şekilde herşeye evet demeleri, zaten bu bizim işimiz demeleri gelen genç meslektaşları zor durumda bırakıyor. Bugün yapılan etkinliklere hak arayıp sosyal medya ortamında ses duyurabilseydi durumumuz çok farklı olurdu. Bilmiyorum hislerimde kuvvetli olduğumu düşünüyorum ama öyle yada böyle rahmetli M.akif Ersoyun dediğin gibi " kim bilir belki yarından belki yarından da yakın" mısrası bende bir umut hislerimde duygu kazandırıyor.. Öyle yada böyle bir hak kazanacağımızı ama bunu gerçekten sesimizi duyurarak yapabileceğimizi düşünüyorum. Yapılan sosyal medya etkinliklerine destek olalım. 3 5 kişiyle değil topyekun hakkımızı arayalım. Korkmayın hak aradığınız için sabah operasyonuyla evden alınmazsınız. Hak ararken kuracağımız güzel cümleler ile sesimizi duyurabiliriz. @sendika @kanun ile çalışma saati @fazla çalışma ücreti @polislik meslek kanunu @hakkaniyetli tayin @mobingin kaldırılması @20 yılda emeklilik Bu liste uzar gider ama emin olun bakın tüm samimiyetimle söylüyorum bir sendikamız olsaydı durum çok farklı olurdu. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın...