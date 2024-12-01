Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2024 01:43
Mobbing Özellikleri!

Arkadaşlar! Bıktırıcı davranışın mobbing olması için belli bir kişiye ya da memurlar içindeki belli kişilere yönelik olması şart mıdır? Yoksa bütün memurlara birden sergilenen psikolojik taciz de mobbing sayılır mı? Mobbing sayılmıyorsa bireysel olarak ne diye şikayet edilmeli?

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