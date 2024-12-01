Aile ve sosyal hizmetler bakanligi

Merhabalar merak ettiğim bir konu var yardımcı olabilir misiniz ? Aile ve sosyal hizmetler bakanliginda güvenlik soruşturması var mı yoksa sadece arşiv araştırması mi yapılıyor ?

Merhabalar merak ettiğim bir konu var yardımcı olabilir misiniz ? Aile ve sosyal hizmetler bakanliginda güvenlik soruşturması var mı yoksa sadece arşiv araştırması mi yapılıyor ?