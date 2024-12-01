Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Aralık 2024 01:44
Aile ve sosyal hizmetler bakanligi
Merhabalar merak ettiğim bir konu var yardımcı olabilir misiniz ? Aile ve sosyal hizmetler bakanliginda güvenlik soruşturması var mı yoksa sadece arşiv araştırması mi yapılıyor ?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimSGK Becayiş (Tek Başlık)Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Milli Savunma Bakanlığı İzin DurumlarıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki Fizyoterapistler

Sözlük

aklımdaki sayı 1 hobi edinmek 2 araba kullanan kadınlar 2 en güzel meslek 3 yaşam üçgeni 1 Antibiotiğin gerçek yüzü 1 Kasımda aşk başkadır 3 eni konu yalnızlık 1 bana müsaade 1 eldekilere kıymetsiz gibi davranmak 3

Son Haberler

Uyarma-kınama-aylıktan kesme cezaları kademe ilerlemesine engel teşkil eder mi?İsrail basını boykotun etkisini yazdı: En büyük darbe Türkiye'denDiyarbakır'da 3 araç kundaklandı: Terör şüphelisi gözaltına alındıKayseri'de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybettiFren yerine gaza bastı, bahçe duvarında asılı kaldı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi