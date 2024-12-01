Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2024 01:50
kurumlar arası geçiş

merhaba arkadaşlar infaz koruma memuruyum. Sağlık Yönetimi mezunuyum sağlık bakanlığına kurumlar arası geçiş yapabilirmiyim. ??

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