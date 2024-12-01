Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


01 Aralık 2024 02:05
ükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu Kadrolarda Değişiklik ne demek

https://www.memurlar.net/haber/1114278/yuksekogretim-kurumlari-ile-yuksekogretim-ust-kuruluslarina-ait-dolu-ve-bos-memur-kadrolarinda-degisiklik.html?amp=1

arkadaşlar linkteki haberdeki dolu kadrolarda değişiklik yapılmasına dair karara istinaden derecem 5/2 den 4/2 ye düşmüş. Okulda sadece 2 kişide değişiklik var. Bu kadro değişikliği ne demek ve neden yalnızca 2 kişiyi etkilemiş bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

MYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı 2024 Ekim DoçentlikKarbon SalımıTez için katılımcıYüksek lisans alanında formasyon alınabilir mi?Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriYuksekogretim (yok,uak,osym ve vakif-devlet universiteleri) islemleri hukuki paylasim platformu

Sözlük

bana müsaade 1 Kasımda aşk başkadır 3 motive etmek 1 Ev işlerinden anlayan erkek 2 günaydın sözlük 1 araba kullanan kadınlar 2 Lafı ağzında gevelemek 1 gereği düşünüldü 2 Antibiotiğin gerçek yüzü 1 en güzel meslek 3

Son Haberler

Uyarma-kınama-aylıktan kesme cezaları kademe ilerlemesine engel teşkil eder mi?İsrail basını boykotun etkisini yazdı: En büyük darbe Türkiye'denDiyarbakır'da 3 araç kundaklandı: Terör şüphelisi gözaltına alındıKayseri'de fabrika yangını: 3 işçi hayatını kaybettiFren yerine gaza bastı, bahçe duvarında asılı kaldı

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi