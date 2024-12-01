3+1 eş durumu lütfen yardım

2023 aralıkta mübaşir olarak atandım. Yeni nikah kıyıp eş durumu dilekçesi vereceğim. Eşim çakılı kadro sağlık Bakanlığında khk güvenlik. Dilekçemiz onaylanır mı ? Kazanılmış emsal davalar var mı ? Geçici görevlendirme dahi olsa yanına gidebilir miyim ?

2023 aralıkta mübaşir olarak atandım. Yeni nikah kıyıp eş durumu dilekçesi vereceğim. Eşim çakılı kadro sağlık Bakanlığında khk güvenlik. Dilekçemiz onaylanır mı ? Kazanılmış emsal davalar var mı ? Geçici görevlendirme dahi olsa yanına gidebilir miyim ?