Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2024 08:37
3+1 eş durumu lütfen yardım
2023 aralıkta mübaşir olarak atandım. Yeni nikah kıyıp eş durumu dilekçesi vereceğim. Eşim çakılı kadro sağlık Bakanlığında khk güvenlik. Dilekçemiz onaylanır mı ? Kazanılmış emsal davalar var mı ? Geçici görevlendirme dahi olsa yanına gidebilir miyim ?

Murat061903
Aday Memur
01 Aralık 2024 08:37
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