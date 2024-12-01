Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2024 09:25
Taşrada yaşadığın saçmalıkları yaz.

özellikle ilçe adliyelerindeki durum nasil arkadaslar. personel yetersizliği, tecrübesiz amirler, bir hakimin 2 mahkemeye bakması vs. ve buna bağlı sacmaliklar.

adliye dışı diğer kurumlardan gelen memur/amirlerin tavır davranışları.

sorunlar/ çözüm önerileri yazalım.

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