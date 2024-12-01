Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2024 09:30
Arkadaşlar bir anasınıfı öğretmeninin 58 yaşına kadar çalışması mümkünmü

Sizlere soruyorum yipraticiligi yüksek bir branş


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
01 Aralık 2024 10:07

Teyzem çalışıyor. Yorucu ama işini severek yaptın mı olur bence.


ferdaogretmen
Memur
01 Aralık 2024 10:26

Olmaz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
01 Aralık 2024 10:45

Napalim ? Ne istiyon

ferdaogretmen, 2 saat önce

Olmaz


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
01 Aralık 2024 10:55

Sendikalara yazın yıpranma payı için mücadele etsinler.

Bu arada konudan bağımsız aynı alanda bazı yerlerde bir senede on sene kadar yıpranıyorsunuz. Yasaklı madde kullanımının fazla olduğu okullarda, suç oranlarının fazla olduğu yerlerde çalışanlar bilir. Tecrübe bile bir, bir buçuk senede işe yarıyor. Sonrası rahatlayabiliyor ama o zamana kadar her gün birkaç ay gibi geliyor.


ferdaogretmen
Memur
01 Aralık 2024 11:12

Başka bir kurumda göreve verilir mi memurluga gecmek istiyorum

Toplam 5 mesaj

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