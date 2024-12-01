Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2024 10:17
İcra
4b sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Ödeme gücü yetersizliğinden birden fazla bankadaki borcumu ödeyemedim. icralık olma durumunda memuriyetten atılma durumum söz konusu olabilir mi?

Legolaskaracı
Memur
01 Aralık 2024 12:06
g
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