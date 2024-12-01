Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Aralık 2024 10:17
4bden 4b ye geçiş

Merhaba arkadaşlar ben 18.11.2023 tarihinde bir kamu kurumunda sözleşmeli koruma güvenlik personeliyim aile ve sosyal politikalar bakanlığına kendi bölümüm olan büro yönetimi ve yönetici asistanlığından büro personeli olarak yedekten cağırıldım 1 yıl cezaya tabi olmadan geçebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

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