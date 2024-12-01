Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2024 11:00
Refah payı

Sizce yılbaşında memura ve emekliye refah payı verilecekmi


Peyami.safa81
Aday Memur
01 Aralık 2024 11:35

Bi dahaki seçime kadar zırnık koklatmazlar. Seçim yaklaşırken verirler. Bizim saftirik memurcuklar da yine 2 kuruşa tav olup oylarını verirler.


friedhelm
Daire Başkanı
01 Aralık 2024 11:40
Esamesi bile okunmaz.

egeliinci
Genel Müdür
01 Aralık 2024 11:51

Altılı masanın beceriksizlerine mi verecek millet

Peyami.safa81, 42 dk. önce

Bi dahaki seçime kadar zırnık koklatmazlar. Seçim yaklaşırken verirler. Bizim saftirik memurcuklar da yine 2 kuruşa tav olup oylarını verirler.

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