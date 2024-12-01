Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Aralık 2024 11:29
Manisa-Kütahya illeri hakkında bilgi

Merhabalar

Doğudan batıya tayinciyiz. Manisa ya da Kütahya öncelikli düşünüyoruz. Bu illerin çalışma koşulları ve ev kiraları hakkında bilgisi olan yazabilir mi


evoraa
Aday Memur
01 Aralık 2024 11:34

Manisa yaz


gazilisefa
Aday Memur
01 Aralık 2024 11:42
Soğuk Erzurum da doğmuş, Sivas da büyümüş, Kütahya da yaşıyormuş derlerdi Kütahya'da askerlik yaparken. Şehir hakkında ise bilgim yok.
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