Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Aralık 2024 11:52
rapor izin konusu
arkadaşlar 2 hafta önce pazartesiye 1 gün izin yazdırmıştım sonrasında gidip aynı gün içinde farklı bir ilden rapor almıştım, 1 günlük o iznin tekrardan geri yüklenmemiş neden olabilir ?

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