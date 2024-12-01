Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Aralık 2024 12:01
Çaresiz Polis Emeklileri

Çalışırken aslanlar gibi sokaklarin kralı olan emekliye ayrılırken unutulup bir kağıt parçası gibi kenara atılan cefakar Polis Emeklilerin hakkını kimse ödeyemez. Evet birgün herkes muhakkak emekli olacak ha kaza kurşunu veya kalleş kurşunların hedefi olup şehit olanlar onlar bizim baş tacimiz veya görev sebebiyle amir baskısıyla ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar eden kardeşlerimizi de Allah tahsiratlarini af eylesin öyle yada böyle herkes emekli olacak bu gün bize yarın size aynısı olacak onun için birbirimize destek olmak zorundayız derhal Polis Emeklilerin sorunlarıni yakından takip ederek devlet büyüklerimiz den desteklerini bekliyoruz inşallah


Brse
Aday Memur
01 Aralık 2024 12:16

Maaşlı emekli ol desinier .yarın olurum

Toplam 1 mesaj

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