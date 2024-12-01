Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Aralık 2024 12:37
5 yılı dolup ucretsiz izin

Arkadaşlar merhaba, ocak donemi de tayin isteyip gittiğim yere alışamassam bi süre ucretsiz izne cikmak istiyorum daha önce alamamis red verilmiş olanınız var mi


Elif.18
Aday Memur
01 Aralık 2024 13:36
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