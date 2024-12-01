psikiyatriden alınan istirahat raporu herhangi bir sorun teşkil edermi.Herhangi bir ilaç ve tanı olmuycak sadece acilcinin bel ağrısı diyetek verdiği rapor gibi istirahat raporu

psikiyatriden alınan istirahat raporu herhangi bir sorun teşkil edermi.Herhangi bir ilaç ve tanı olmuycak sadece acilcinin bel ağrısı diyetek verdiği rapor gibi istirahat raporu