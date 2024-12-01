Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Aralık 2024 13:03
istirahat raporu
psikiyatriden alınan istirahat raporu herhangi bir sorun teşkil edermi.Herhangi bir ilaç ve tanı olmuycak sadece acilcinin bel ağrısı diyetek verdiği rapor gibi istirahat raporu

atanamayanliseli
Aday Memur
01 Aralık 2024 13:11
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umtblc
Şef
01 Aralık 2024 14:15

tanı olmadan sisteme tanı girmeden hiçbir doktor rapor veremez. illaki sana bir tanı girmek zorunda psikiyatri doktoru. devamında sen emniyete o raporu atacagın için bir hastane sağlık kurulu sevki yaşayabilirsin

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