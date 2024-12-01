Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Aralık 2024 13:03
Psikiyatri istirahat raporu

psikiyatriden alınan istirahat raporu herhangi bir sorun teşkil edermi.Herhangi bir ilaç ve tanı olmuycak sadece acilcinin bel ağrısı diyetek verdiği rapor gibi istirahat raporu


atanamayanliseli
Aday Memur
01 Aralık 2024 13:11
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umtblc
Şef
01 Aralık 2024 14:15

tanı olmadan sisteme tanı girmeden hiçbir doktor rapor veremez. illaki sana bir tanı girmek zorunda psikiyatri doktoru. devamında sen emniyete o raporu atacagın için bir hastane sağlık kurulu sevki yaşayabilirsin


26342
Memur
01 Aralık 2024 21:43
psikiyatriden alınan her rapor bu bir gün bile olsa sonucunda emniyet sizi hastaye durum bildirir rapora sevk edecek tir alınan rapor sonra dolayısıyla oradan çıkacak sonuçta da silahınızı muhafaza altına alırlar

under09
Memur
01 Aralık 2024 22:25

sana bunu kim dediyse sallamış tanı olmasdan raporu nasıl veriler zaten kendinde bi düşün hastalık yok ama rapor var sana mantıklı geliyorsa inan al ama e nabıza girince kendşnede görürsün tanıyı mecburen girmek zorunda öyle bişey yok


ardabeyy
Şef
02 Aralık 2024 03:06
Ne yazacak doktor kafa izni mi
Toplam 5 mesaj

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