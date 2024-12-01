Psikiyatri istirahat raporu

psikiyatriden alınan her rapor bu bir gün bile olsa sonucunda emniyet sizi hastaye durum bildirir rapora sevk edecek tir alınan rapor sonra dolayısıyla oradan çıkacak sonuçta da silahınızı muhafaza altına alırlar

psikiyatriden alınan her rapor bu bir gün bile olsa sonucunda emniyet sizi hastaye durum bildirir rapora sevk edecek tir alınan rapor sonra dolayısıyla oradan çıkacak sonuçta da silahınızı muhafaza altına alırlar