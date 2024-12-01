Düzce hakkında bilgi

Düzce için tayin isteme düşüncem var ama iş yönünden herhangi bir bilgim yok yardımcı olacak fikir verecek arkadaşlar olursa sevinirim

Düzce için tayin isteme düşüncem var ama iş yönünden herhangi bir bilgim yok yardımcı olacak fikir verecek arkadaşlar olursa sevinirim