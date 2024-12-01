Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2024 15:06
15 yıl ve üzeri öğretmenlere süresiz tercih imkanı sağlanmalıdır

15 yıl ve üzeri öğretmenlere süresiz tercih imkanı sağlanmalıdır

Çok Yazılan Konular

Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokMüdürün bütün öğretmenleri bıktırması, bezdirmesine karşı ne yapılabilir?Mühendisler nasıl formasyon alabilirUzman baş öğretmenlik kılavuzu Başöğretmenlikte askerlikte geçen süreSüt izninde nöbet tutulması hakkındaRehberlik ve Araştırma Merkezleri Avantaj-DezavantajlarıOkul Öncesi Öğretmenlerinin Tüm Okul Öğrencileri İçin Nöbet Tutması Neden GerekliArkadaşlar bir anasınıfı öğretmeninin 58 yaşına kadar çalışması mümkünmüSınıf öğretmenlerine Rehberlik branşına geçiş imkanı sağlanmalıdır

Sözlük

deizm 1 sözlük yazarı olmak 1 tahammülsüzlük 2 Antibiotiğin gerçek yüzü 1 süslenmek 2 Geleceğe notum 1 konuşmak isterken susmak 4 kendi olmak 2 gereği düşünüldü 2 hobi edinmek 2

Son Haberler

Tekirdağ'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadıDoğduğu yerde kabin memuru olduMarketlerde yeni dönem! Ambalajların üzerinde artık o ifadeler olmayacakZihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladıGazze'de can kaybı 44 bin 429'a yükseldi

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi