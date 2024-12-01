Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2024 15:52
İstanbul ' da görev yapan öğretmenlere süresiz tercih imkanı sağlanmalıdır

İstanbul'da görev yapan öğretmenlere süresiz tercih imkanı sağlanmalıdır


spock
Daire Başkanı
01 Aralık 2024 16:06

Tam aksine, İstanbul'a gitmek isteyenlerde süre şartı aranmamalıdır. İstanbul'dan kaçmak kolay mı öyle?


mhmet22
Aday Memur
01 Aralık 2024 16:08

yok öyle istanbuldan kaçmak çalışın


cevdet5934
Aday Memur
01 Aralık 2024 17:00
sen nerenin delisisin kardeş?
Toplam 3 mesaj

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