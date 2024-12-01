Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2024 16:16
İl dışı atamada tercih sayısı 100 olsun

İl dışı atamada tercih sayısı 100 olsun

Çok Yazılan Konular

Nöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokMüdürün bütün öğretmenleri bıktırması, bezdirmesine karşı ne yapılabilir?Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Mühendisler nasıl formasyon alabilirBaşöğretmenlikte askerlikte geçen süreSüt izninde nöbet tutulması hakkındaRefah payıRehberlik ve Araştırma Merkezleri Avantaj-DezavantajlarıOkul Öncesi Öğretmenlerinin Tüm Okul Öğrencileri İçin Nöbet Tutması Neden GerekliSınıf öğretmenlerine Rehberlik branşına geçiş imkanı sağlanmalıdır

Sözlük

çantada keklik 1 Müslüman ailede doğmak 4 hobi edinmek 2 yanlış zaman doğru insan 1 2200 yıllarda neler yaşanacak 1 en güzel meslek 3 süslenmek 2 aklımdaki sayı 1 günaydın sözlük 9 Kabullenemediğini reddetmek 2

Son Haberler

Motokuryeler de kamera ve araç takip sistemi istiyorBakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüKayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınında 5 şüpheliye gözaltıİstanbul halinin zam şampiyonu belli oldu!Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi 4 futbolcu tehlikede

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi