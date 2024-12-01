%27 Dilime Göre Vergi İstisnası

%27'lik vergi dilimine girmiş olmamızla birlikte yeni bir şey öğrenmiş olduk.

Asgari ücrete kadar olan gelirlerden vergi alınmaması hususu şöyle uygulanıyormuş;

Bir asgari ücretli 17bin Liralık geliriyle en fazla %20'lik dilime girebilir. Bu da 17bin için %20'den 3400 TL vergi yapar. İşte sizin geliriniz kaç olursa olsun en fazla 3400 istisna sınırı varmış.

Mesela 15000 ek dersiniz var. Aslında bu gelir asgari ücretin altında, vergiden muaf olması lazım. Ama tam değil.

15binin %27'den 4050 TL vergisi çıkıyor. Bunun 3400 TL'si vergi istisnası sayılıyor. Kalan 650 TL 'yi ödüyorsunuz.

Normal şartlarda 15bin ekders alsak bile tamamı vergiden muaf olmalı, 17bine kadar 2bin TL lhakkımız maaşa kalmalıydı.