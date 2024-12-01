Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Aralık 2024 16:23
adana hakkında bilgi
ikinci şark dönüşü adana yazmayı düşünüyorum. ilk şarka tercih dışı gittim. adanaya verilme ihtimalim nedir. ayrıca adana olursa il içinde yapılacak tercih dikkate alınıyor mu yoksa merkezde mi bırakıyorlar.

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