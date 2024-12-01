Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Aralık 2024 16:28
Öğretmenlere yüzde yüz zam yapılsın

Öğretmenlere yüzde yüz zam yapılsın


ibrahim98
Şube Müdürü
01 Aralık 2024 17:23

X te buraya: @Yusuf__Tekin

Web de buraya: https://yusuftekin.net/

gönderebilirsen seni duyabilir. Ya da uslu çocuk olursan belki de şirinleri de görebilirsin.


uca
Daire Başkanı
01 Aralık 2024 18:18

SUYUNDN DA


Velocıraptor
Genel Müdür
01 Aralık 2024 18:39

boş beleş isteklerinizi kendinize saklayın. bir şey isteyecekseniz herkes için isteyiniz.

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