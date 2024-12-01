Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Aralık 2024 18:09
İlde görev süresini doldurmadan şarka gidebilirmiyim?

Merhabalar. Eşim şubat ayında 2 yılını doldurmuş bir polis memuru olacak İstanbul?da görev yapmakta. Mayıs-haziran tayin atamalarına başvuru yapabilir mi acaba bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPsikiyatri nedeniyle silahı alınan, nasıl çalışırPolis maaşı revize edilmelidir50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğiz2025 yılı için 2. şark görevi hangi yıla gelir?10 yıl sonra istifa durumunda silah ruhsat durumuKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriAşırı borçlanmadan dolayı ihraç olur mu?Kilis ve Osmaniye şarktan çıkıyormuş

Sözlük

sözlük yazarı olmak 1 lady rai 1 Lafı ağzında gevelemek 1 Dağların eteklerinin olması 1 yanlış zaman doğru insan 1 Müslüman ailede doğmak 4 günaydın sözlük 9 harran 1 kendi olmak 2 eni konu yalnızlık 1

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyizBakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştüSMO, YPG'nin elindeki Tel Rıfat'ın şehir merkezine girdiAnkara'nın önemli kanaat önderlerinden Şeyho Duman vefat ettiKYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi