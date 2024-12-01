Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


01 Aralık 2024 19:47
Yardımcı hizmetler sınıfı
Yardımcı hizmetler sınıfı bir kereye mahsus sınavsız lise taban sayılarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilsin sözler tutulsun

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