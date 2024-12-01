Öğretmenlikten Aim'e geçiş mantıklı mı?

Merhaba arkadaşlar 9 yıldır mebde lise matematik öğretmeniyim. Hayatın gerektirdiği şartlar ve maddi koşullar gereği başka arayışlar içerisindeyim açıkçası. Şuan ortalama full ek ders ile 50-53 arası gelirim var. Yaz ayları bu 42-43 civarında oluyor. Seneye uzman öğretmen olursam yaklaşık %10 kadar zam geliyor yalnızca maaşa. Mebe atandığım sene Kpss?de p3 puan türünden ilk 600 lerdeydim. Amacım öğretmenlik olduğu için p121 puan türüne odaklanmıştım o nedenle bir çok matematik ve eğitim bilimleri derslerinden sorumlu olunuyor.(Alanımda 45. olarak ilk tercihime atandım.)Bu nedenle çalışsam sadece p3 için aynı veya daha iyi dereceler elde edebileceğimi düşünüyorum.İngilizce konusunda sıkıntım yok.. 2026 kpss?ye hazırlansam mı? Gerçekten maddi anlamda beni rahatlatacak bir kadro mudur bu kadar emek vermek ve öğretmenliği bırakmaya değer mi? Artı ve eksi yönlerini söyleyebilirseniz çok sevinirim. Özellikle AIM olanlar bana burdan veya özelden cevap verebilirseniz çok sevinirim