Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Aralık 2024 21:22
Tayin olur mu

Ağız ve diş sağlığı teknikeriyim Bulunduğum bölge hizmet grubunda 5 in C ben 5 in A hizmet grubuna gitmek istiyorum 5 yıla yakın memurum hizmet puanım 8487 Malatya'ya tayin istesem gidebilir miyim


Elif.18
Aday Memur
01 Aralık 2024 21:25
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni yönetmelik sonrası alt bölge tayiniLütfen yardım!!Alt bölge tayiniYeni tayin ve atama yönetmeliğine göreEş durumu pdc engeliMazeret tayini ile atanıp eski görev yerine gidilir mi?Aile Hekimliği HemşireliğiOsman KayaMazaret tayiniEs durumu mazereti eski görev yerine dönüş

Sözlük

yanlış zaman doğru insan 1 motive etmek 1 ev hanımı 1 İlk görüşte aşk 1 sabit fikirli 2 yasin yalçın 1 kendi olmak 2 en güzel meslek 3 İyi geceler sözlük 1 aklımdaki sayı 1

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyizBakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştüSMO, YPG'nin elindeki Tel Rıfat'ın şehir merkezine girdiAnkara'nın önemli kanaat önderlerinden Şeyho Duman vefat ettiKYK ödemelerinde faiz alındı iddiasına DMM'den açıklama

Editörün Seçimi

Kasım ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi